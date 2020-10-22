Почти 40 человек тушили пожар в частном секторе Барнаула

Огнем было охвачено жилое помещение и надворные постройки Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В ночь на 22 октября в Барнауле произошел крупный пожар в частном секторе Центрального района. К ликвидации возгорания привлекли почти 40 человек.

Звонок на пульт дежурного поступил в 2:55 ночи и к моменту прибытия пожарных открытым огнем полыхали жилой дом и надворные постройки, расположенные под одной крышей.

- Из-за позднего обнаружения и сообщения о возгорании в пожарную охрану огонь стремительно успел распространиться на большой площади, существовала угроза перехода пламени на соседние строения. Пожарные незамедлительно приступили к тушению, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Руководитель службы пожаротушения принял решение о привлечении дополнительных сил и средств. Сложность еще заключалась в том, что еще было темное время суток, а также работу осложняла плотная застройка и сильный ветер.

В процессе тушения стало известно, что внутри здания находятся четыре газовых баллона. Если бы хотя бы один из них взорвался, это могло бы привести к куда более плачевным последствиям. Помимо этого там находился автомобиль.

В итоге локализовать возгорание удалось за десять минут, а затем вскоре оно было полностью ликвидировано. За это время огонь успел повредить кровлю, стены, перекрытия жилого дома и надворных построек, стены гаража. Общая площадь горения составила около 200 квадратных метров. Причины ЧП выясняются. В этом случае обошлось без пострадавших.