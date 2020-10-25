Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 25 октября 2020 года составило 17 923

Из больниц выписались 109 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие 24 часа в Алтайском крае зарегистрировано лабораторно подтвердилось 207 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число инфицированных составило 17 923. Выздоровело за минувшие сутки почти в два раза меньше, чем заболело. Из больниц выписались 109 человек.

Как данным регионального оперштаба, сегодня на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 2003 человека. Четыре пациента получают амбулаторное лечение в условиях стационара на дому.

Также в ковидных госпиталях лежат 2263 пациента с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, 320 человек находятся там по другим обстоятельствам. На дому продолжают лечение 1329 пациентов с вирусной пневмонией.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано больше 600 тысяч человек. За прошедшие сутки провели свыше 6 тысяч тестирований.

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