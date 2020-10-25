Как на Алтае медику получить страховую выплату в случае заражения COVID-19 на работе

Необходимо доказать, что медик заразился на работе, а не в быту. Фото: Олег УКЛАДОВ

По последним официальным данным, в Алтайском крае заболели коронавирусом почти 1,5 тысячи медиков. По указу президента РФ медработники имеют право получить единовременную страховую выплату в размере 68811 рублей, если они заразились COVID-19 на работе. О том, как получить деньги и что делать, если в выплате отказывают, рассказала алтайский юрист Анна Маевская.

– Как происходит порядок оформления выплаты? Нужно ли работнику самому собирать какие-то документы?

– Нет, самому работнику никакие документы собирать не нужно. Медицинская организация, которая поставила диагноз COVID-19 медику, сообщает об этом его работодателю и в ФСС. Далее формируется комиссия по расследованию этого случая из представителя работодателя и представителя ФСС. Комиссия устанавливает, где произошло заражение – на работе или в быту.

– Допустим, врач работает в ковидном госпитале. Он явно нигде, кроме работы, не бывает, но по какой-то причине ему отказывают в выплате. Как ему доказать свою правоту?

– Нужно обращаться в суд, и уже через суд запрашивать внутренние локальные документы: табели учета рабочего времени и др. Если медик действительно заразился в тот период, когда находился на работе, то внутренняя документация будет доказательством этого.

– Сейчас, наверное, каждый медик сталкивается с зараженными коронавирусом. Есть ли шанс, что обычный участковый терапевт в поликлинике получит эту выплату?

– Доказать это, конечно, будет сложно, но реально, если все будет происходить через суд. Если в их амбулаторной карте прописано, что у пациента выявлен коронавирус, и его обследовал конкретно этот медицинский работник, то, в принципе, реально будет доказать факт заражения.

– В течение какого времени производится выплата?

– На всю процедуру отводится четыре дня с момента выявления заболевания. В течение четырех дней деньги уже должны поступить.

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