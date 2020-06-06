2020-06-06T16:18:30+03:00
Общество

В Барнауле отчаявшиеся дольщики вышли на пикет

Сроки ввода дома несколько раз передвигались, а сейчас строительство и вовсе встало
САНТАЛОВ Константин
Поделиться:
В Барнауле отчаявшиеся дольщики вышли на пикет. Скрин с видео.В Барнауле отчаявшиеся дольщики вышли на пикет. Скрин с видео.
Изменить размер текста:

Барнаульские дольщики дома по адресу проспект Ленина, 159а, который не могут сдать три года, вышли на пикет, пишетМК на Алтае”.

Возле долгостроя дольщики организовали палаточный лагерь, пытаясь тем самым привлечь внимание краевых властей к их многолетней проблеме. В период пандемии ситуация обострилась – у многих нет денег, чтобы платить за съемное жилье.

Напомним, про этот дом писали неоднократно. По данным издания, его возводит компания «ПР-Холдинг», которая обещала сдать объект еще в сентябре 2017 года.

Сроки ввода несколько раз передвигались, а сейчас строительство и вовсе встало. Земля под застройку арестована судебными приставами, привлекать инвестиции за счет продажи квартир, застройщик не может.

Семья Хворостовых купила малогабаритку, чтобы разъехаться с детьми и внуками.

- Сложно в нашем возрасте уже с малышней-то жить, уединения хочется. Нам за семьдесят. Уже три года квартиру ждем, а стройка не идет. Дождемся ли? – сетует Светлана Хворостова.

Кто-то из дольщиков вынужден жить в арендованных квартирах, кто-то с родственниками. Сколько именно придется ждать ни застройщик, ни власти, к которым дольщики много раз обращались за помощью, сказать не могут.

В пресс-службе мэрии города сообщили, что завтра глава Барнаула Вячеслав Франк проведет рабочее совещание по ситуации с долгостроем. В нем будут участвовать профильные городские комитеты, представители застройщика и руководитель инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края Олег Веремеенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожарные спасли ребенка и двух взрослых из горящего дома в Новоалтайске

В тушении участвовали 13 пожарных , 4 единицы пожарной и специальной техники (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Алтайском крае клещи за неделю покусали более 700 человек
Жительницу Алтайского края обманули при покупке шпица
Полицейские нашли барнаульца, который продал арендованный автомобиль
Тематическую эко-зону создают на берегу Барнаулки
В Барнауле отчаявшиеся дольщики вышли на пикет
Рубцовчанина оштрафовали за уклонение от службы в армии
Житель Алтайского края надругался над маленькой дочерью знакомой
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 6 июня 2020 года составило 994
На Алтае разгневанный мужчина повредил чужой автомобиль за отказ подвезти
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 6 июня 2020 года составило 2255
Житель Алтайского края вынес из магазина рюкзак с шашлыком и мясными деликатесами
Пожарные спасли ребенка и двух взрослых из горящего дома в Новоалтайске
Усатый мужчина пропал в Алтайском крае
На Алтае выпал снег, несколько машин съехали с дороги в кювет
Какой будет погода на выходных в Алтайском крае
Власти Алтайского края задумались о переходе к первому этапу смягчений ограничений
В Алтайском крае бизнесмены украли из бюджета 23 миллиона рублей
Число умерших из-за коронавируса в Барнауле на 5 июня 2020 года составило 25
Мэрия Барнаула обновится
В алтайском наукограде установили инновационные столбы
В барнаульский центр детского творчества проник коронавирус
Министр здравоохранения Алтайского края: количество тяжелобольных коронавирусом достигло наивысшего уровня
До глубины души: сотрудники Россетей на личные деньги купили респираторы для медиков
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 5 июня 2020 года составило 914
ВТБ начинает выпуск экокарты и запускает геймификацию по очистке водоемов
Алтайские антимонопольщики проверят, действительно ли в «Ярче» лучшие цены
ВТБ: число заявок по кредитным каникулам снизилось на 40%
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 5 июня 2020 года составило 2192
В Барнауле начался сбор жимолости