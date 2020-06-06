6 Июнь 2020 2020-06-06T16:18:30+03:00

В Барнауле отчаявшиеся дольщики вышли на пикет. Скрин с видео.

Сроки ввода дома несколько раз передвигались, а сейчас строительство и вовсе встало

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Барнаульские дольщики дома по адресу проспект Ленина, 159а, который не могут сдать три года, вышли на пикет, пишет “МК на Алтае”.

Возле долгостроя дольщики организовали палаточный лагерь, пытаясь тем самым привлечь внимание краевых властей к их многолетней проблеме. В период пандемии ситуация обострилась – у многих нет денег, чтобы платить за съемное жилье.

Напомним, про этот дом писали неоднократно. По данным издания, его возводит компания «ПР-Холдинг», которая обещала сдать объект еще в сентябре 2017 года.

Сроки ввода несколько раз передвигались, а сейчас строительство и вовсе встало. Земля под застройку арестована судебными приставами, привлекать инвестиции за счет продажи квартир, застройщик не может.

Семья Хворостовых купила малогабаритку, чтобы разъехаться с детьми и внуками.

- Сложно в нашем возрасте уже с малышней-то жить, уединения хочется. Нам за семьдесят. Уже три года квартиру ждем, а стройка не идет. Дождемся ли? – сетует Светлана Хворостова.

Кто-то из дольщиков вынужден жить в арендованных квартирах, кто-то с родственниками. Сколько именно придется ждать ни застройщик, ни власти, к которым дольщики много раз обращались за помощью, сказать не могут.

В пресс-службе мэрии города сообщили, что завтра глава Барнаула Вячеслав Франк проведет рабочее совещание по ситуации с долгостроем. В нем будут участвовать профильные городские комитеты, представители застройщика и руководитель инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края Олег Веремеенко.

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ИСТОЧНИК KP.RU