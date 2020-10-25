Синоптики рассказали о погоде на 25 и 26 октября в Алтайском крае

Температура воздуха вновь поднимется до +12. Фото: Олег УКЛАДОВ

После первого снегопада в Алтайском крае вновь наступит тепло, сообщают синоптики регионального Гидрометцентра.

Сегодня, 25 октября, в Алтайском крае еще будет держаться еще минусовая температура. Столбик термометра поднимется от -3 до +2 градусов, по югу – до +7. В западных районах ожидаются осадки в виде мокрого дождя и снега. Ветер южный, 8-13 м/с, местами могут быть порывы 15-20 м/с.

В Барнауле 25 октября день выходной пройдет преимущественно без осадков. Температура ожидается от 0 до +2. Ветер южный, 8-13 м/с.

В понедельник, 26 октября, в Алтайском крае вновь потеплеет. Температура воздуха составит от +7 до +12 градусов. Местами по региону пройдут небольшие осадки в виде дождя. Ветер юго-западный, 8-13 м/с, местами порывы до 20 м/с.

В краевой столице температура будет держаться в районе +8, +10 градусов. Временами вероятны небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ветер юго-западный, со скоростью 8-13 м/с.

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