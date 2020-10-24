В ГИБДД призвали жителей Алтайского края перейти на зимнюю резину и предупредили о непогоде

Непогода на Алтае. Фото: Олег УКЛАДОВ

24 и 25 октября в Алтайском крае испортится погода. В ГИБДД региона призывают всех участников дорожного движения быть внимательными и не забывать о соблюдении правил безопасности.

Синоптики прогнозируют в Алтайском крае мокрый снег с дождем, установление временного снежного покрова, усиление ветра.

В ГИБДД рекомендуют автомобилистам ехать со скоростью, обеспечивающей безопасность дорожного движения, соблюдать дистанцию и боковой интервал между автомобилями. Также советуют быть аккуратнее при совершении маневров и внимательнее при приближении к пешеходным переходам. Кроме того, водителям рекомендуют как можно скорее сменить летнюю резину на зимнюю.

Пешеходам тоже советуют не забывать о безопасности и иметь на одежде световозвращающие элементы.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что ночью на выходных в Алтайском крае может похолодать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На выходных 24-25 октября в Алтайском крае может похолодать до -10 градусов

Какой будет погода в Алтайском крае 24 и 25 октября (подробнее)