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Уроженка Алтайского края выступила на шоу “Голос”

Она попала в команду Валерия Сюткина
Константин Санталов
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Она пела и играла на гуслях.

Она пела и играла на гуслях.

Фото: pixabay.com

Уроженка села Тальменка Алтайского края Анастасия Шугалей прошла слепые слепые прослушиваний в шоу "Голос" на Первом канале. Ролик с ее выступлением разместили на официальном канале программа в YouTube.

Девушка играла на гуслях и спела композицию "Летела гагара". К Анастасии Шугалей повернулся Валерий Сюткин.

– Так это хорошо у вас, по-сибирски получилось. Все было очень светло, чисто, душевно. Пользуясь случаем: ребята, не забивайте вы голову завистью, негативом - в этой голове вашей просто может не остаться место для добра, радости и любви, – сказал наставник.

В свою очередь Анастасия добавила, что очень любит песни Валерия Сюткина.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 15-летний барнаулец Андрей Демидов принял участие в шоу «Удивительные люди» в эфире телеканала "Россия 1”. Молодой человек говорил задом наперед и даже зачитал рэп

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