Барнаульский подросток прочитает рэп в эфире шоу на федеральном канале

Молодой человек будет говорить задом наперед и даже зачитает рэп Фото: pixabay.com

15-летний барнаулец Андрей Демидов примет участие в шоу «Удивительные люди» в эфире телеканала "Россия 1”. Молодой человек будет говорить задом наперед и даже зачитает рэп, пишет “Толк” со ссылкой на пресс-службу ВГТРК.

Необычную способность подросток обнаружил у себя в семилетнем возрасте. Тогда он понял, что может говорить задом наперед. Ребенку так это понравилось,что он начал практиковаться и смог многого добиться.

В шоу Андрей сразится со звездой первого сезона программы Борисом Голиком. Оба прочтут в тексты в обратном порядке.

Программу «Удивительные люди» с участием Андрея Демидова можно будет посмотреть по телевизору 27 сентября в 17:50.

Напомним, ранее стало известно, что танцор из Заринска Дмитрий Красилов, более известный как «Пухляш», стал номинантом в рейтинге 30 самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes в 2020 году в категории «Искусство»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алтайский «Пухляш», станцевавший в клипе Little Big, попал в Forbes

Дмитрия номинировали на звание одного из самых перспективных россиян до 30 лет (подробнее)