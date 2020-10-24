В Диагностическом центре Алтайского края будут делать больше тестов на коронавирус

Медики. Фото: УКЛАДОВ Егор

В Диагностическом центре Барнаула появилось новое оборудование. Благодаря этому возрастет число исследований на COVID-19, пишет минздрав Алтайского края.

Заявку на оборудование сделали в апреле, но с учетом проведения всех необходимых закупочных процедур, оборудование поступило на этой неделе. Это 4 ламинарных шкафа, 2 аппарата-амплификатора ДТ-прайм для проведения ПЦР диагностики и оборудование для определения антител. На покупку из краевого бюджета выделили около 17 млн рублей.

– Данные меры позволят увеличить объем проводимых исследований до 2300 тестов, ранее Диагностический центр проводил 1500-1700 исследований, – отмечают в минздраве региона.

Напомним, общее число зараженных коронавирусом в Алтайском крае составляет 17716 человек.

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