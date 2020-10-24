Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 24 октября 2020 года составило 17716

В больнице. Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 24 октября года увеличилось еще на 206 человек и составило 17716 случаев инфицирования, в том числе 1297 детей до 17 лет включительно. Об этом сообщает оперативный штаб Алтайского края.

Сейчас на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом находятся 1913 человек. На амбулаторном лечении в условиях стационара на дому лечение получают четыре пациента. Количество тяжелобольных – 377, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 149.

– Кроме этого, 2167 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 309 человек находятся там по другим обстоятельствам, 1312 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому, – отмечают в оперштабе.

Новые случаи инфицирования зафиксировали в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул – 79, Бийск – 18, Рубцовск – 15, Алейск, Новоалтайск – по 9 заболевших, Славгород, Первомайский район – по 8 заболевших, Локтевский район – 7, Заринск – 6, Белокуриха, Благовещенский, Бурлинский, Поспелихинский районы – по 5 заболевших, Кулундинский, Кытмановский районы – по 4 заболевших, Залесовский, Новичихинский районы – по 3 заболевших, ЗАТО Сибирский, Алтайский район – по 2 заболевших, Алейский, Баевский, Быстроистокский, Заринский, Краснощековский, Курьинский, Рубцовский, Троицкий, Чарышский районы – по одному заболевшему.

К счастью, число выздоровевших также растет. За минувшие сутки их количество увеличилось еще на 190 человек. Всего с начала пандемии из больниц Алтайского края уже выписали 15097 пациентов.

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