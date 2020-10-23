Около 7 тыс. автовладельцев в 2020 году оформили полисы ОСАГО в почтовых отделениях Алтайского края

За 9 месяцев 2020 года около 7 тыс. автовладельцев оформили полисы ОСАГО в почтовых отделениях Алтайского края. Воспользоваться данной услугой жители региона могут в любом почтовом отделении.

Партнерами Почты России выступают страховая компания Страховой Дом ВСК, «Альфастрахование», «Согласие» и «Росгосстрах». При оформлении полиса клиенты смогут изучить предложения различных компаний и выбрать наиболее оптимальные для себя условия.

Специалистами Почты России была реализована уникальная технология онлайн взаимодействия со страховыми компаниями - после заполнения всех необходимых данных оператор отправит запрос страховщикам и получит расчет страховой премии от разных страховых компаний, а клиент сможет выбрать оптимальный вариант.

Для оформления полиса потребуется стандартный набор документов и данных: ФИО страхователя и владельца, их паспортные данные, данные ТС (марка, модель, рег. №, технические характеристики), водительские права допущенных к управлению лиц, диагностическая карта для транспортных средств старше 3-х лет. Документы могут быть представлены как в оригиналах, так и в копиях или фото с телефона.