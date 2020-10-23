В Совфеде призвали не винить барнаульских врачей из-за скопления тел умерших

Ковид на Алтае. Фото: УКЛАДОВ Егор

Недавно социальные сети переполошило видео, снятой в подвале больницы №12, на котором показывается скопление тел умерших людей. Скандальная история дошла до федеральных СМИ, но в Совфеде встали на защиту медиков, которые не успевают проводить вскрытия.

- Повышенная смертность, связанная с коронавирусом, действительно выявила проблему, а в соответствии со строгими правилами вскрытие является обязательным элементом. Система здравоохранения делает все, чтобы устранить такие сбои, и даже больше. Медицина сейчас работает в очень напряженном графике. Нашим медикам надо говорить искреннее спасибо — они делают больше, чем могут, — рассказал «Газете.Ru» первый зампред комитета по социальной политике Валерий Рязанский.

Напомним, тогда нахождение тел в коридоре в ведомстве объяснили отсутствием необходимого в пандемию количества камер для хранения, которые не предусмотрены типовыми проектами зданий больниц.

Что исправить ситуацию, было принято решение с городскими ритуальными агентствами для оперативного оформления документов на захоронение.