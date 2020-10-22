В алтайском минздраве объяснили, как разгрузят подвал больницы от трупов и избавятся от очередей на вскрытие

В больнице серьезный дефицит кадров, сотрудники работают в сложных условиях с риском заразиться коронавирусом. Фото: Олег УКЛАДОВ

Минздрав Алтайского края направил в правительство региона письмо, в котором объяснил, почему в подвале горбольницы №12 хранили тела умерших. Представители ведомства сообщают о возросшей нагрузке, нехватке патологоанатомов и росте смертности. Одни предлагают несколько путей решения этой проблемы.

Почему трупы хранили в подвале больницы

В ведомстве подчеркивают, что все пациенты, умершие от инфекционного заболевания или при подозрении на него, подлежат обязательному вскрытию. Число умерших возросло, а патологоанатомов не хватает. Нагрузка на каждого врача увеличилась, поэтому появились очереди на вскрытие. Кроме того, типовые проекты больниц рассчитаны на определенное количество камер для хранения тел.

– Это привело к их вынужденному временному хранению в условиях горбольницы №12, – отметили в минздраве края.

Также, по мнению представителей ведомства, одной из причин очередей стал отказ родственников от своевременного получения тел для захоронения из-за того, что прощальные залы закрыты или в семье карантин.

Похоронные принадлежности. Фото: Олег УКЛАДОВ

Отметим, что всего в октябре в горбольнице № 12 умерли 98 человек.

Колоссальная нагрузка и нехватка кадров

10 сентября на базе горбольницы №12 повторно развернули ковидный госпиталь.

Его стартовая мощность на момент открытия составляла 360 коек. Однако из-за роста числа пациентов с COVID-19 мощность госпиталя дважды увеличивали на 120 коек. С 12.октября здесь есть 600 коек, 302 из которых обеспечены кислородом. Реанимационное отделение оснащено 28 аппаратами искусственной вентиляции легких.

В больнице серьезный дефицит кадров, сотрудники работают в сложных условиях с риском заразиться коронавирусом.

– Тяжесть состояния пациентов, необходимость проведения в отношении них неотложных и реанимационных мероприятий также увеличивают время и интенсивность контакта с источником инфекции. Все это определяет высокий риск инфицирования персонала, – сказано в письме.

В палате. Фото: Олег УКЛАДОВ

В начале октября в больнице одновременно заболели коронавирусом с осложнением несколько сотрудников, в том числе главный врач и его заместитель по медицинской части. Сейчас врио главврача назначена Жанна Бубнова.

Как будут решать проблему

Для снижения нагрузки на патологоанатомическое отделение больницы № 11 вскрытия временно перераспределили на другие отделения. Сейчас отделение работает в две смены, в том числе в выходные дни. Специалисты формируют гибкий график выдачи заключений и тел для захоронения.

В подвальном уровне горбольницы №12 Барнаула разместили комнату для временного хранения тел с соблюдением температурного режима. Для резервного хранения будут использовать законсервированный ранее морг горбольницы №3. Там есть изолированные камеры для хранения.

Специалисты сотрудничают с ритуальными агентствами краевой столицы для оперативного оформления документов для захоронения. Кроме того, организовали работу похоронной службы по оформлению документов на захоронение умерших, у которых нет родных.

Кроме того, рассматривают возможность привлечения дополнительных патологоанатомов из числа сотрудников профильной кафедры АГМУ.

Медики. Фото: Олег УКЛАДОВ

Где именно проводят вскрытия

Всего в Алтайском крае есть 8 патологоанатомических отделений для проведения вскрытий умерших с COVD-19 и при подозрении на наличие COVID-19. В частности, умерших в горбольнице №12 вскрывают в горбольнице №11.

Для патологоанатомических отделений, где проводят вскрытия умерших с COVID-19, есть особые требования работы, обеспечивающие эпидемиологическую безопасность сотрудников, проводящих исследование, и автономную изоляцию от аутопсий (вскрытий) других, неинфекционных трупов.

По данным на вечер 21 октября, с начала пандемии в Алтайском крае скончались 668 человек с коронавирусом, в том числе из-за COVID-19 – 315, по иным причинам смерти – 349,на экспертизе находятся 4 случая.

В больнице. Фото: Олег УКЛАДОВ

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в соцсетях и по мессенджерам жителей Алтайского края распространяют видео из подвального помещения больницы, где на каталках и на полу лежат черные мешки с трупами. Люди были в шоке от увиденного, Видео вызвало большой общественный резонанс и многие сначала не поверили в его подлинность. Позднее в минздраве сообщили, что видео не является фейком.

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