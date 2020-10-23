Онлайн-обслуживание: быстро, удобно и безопасно

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«Ростелеком» предлагает абонентам активно пользоваться дистанционным обслуживанием. Сегодня в онлайне можно получить консультацию, подать заявку на подключение цифровых услуг и сервисов, обратиться в техподдержку компании и оплатить счета.

Для управления услугами удаленно абонентам «Ростелекома» достаточно зарегистрироваться в едином личном кабинете на сайте компании. После чего они могут самостоятельно выбрать тариф на интерактивное телевидение Wink, узнать про опции сервиса «Умный дом» или уточнить дополнительные возможности домашнего интернета.

Через личный кабинет также удобно оплачивать счета. Для совершения операций можно установить мобильное приложение «Мой Ростелеком», и тогда личный кабинет будет всегда под рукой.

«Мы отмечаем рост востребованности каналов дистанционного обслуживания: в целом по Сибири за 2020 год количество удаленных операций, в том числе онлайн-заявок на подключение услуг, выросло на 35 процентов по сравнению со средними показателями прошлого года. Абоненты выбирают онлайн за простоту и доступность, а также из-за соблюдения правил самоизоляции, — уточнил Александр Бойкиня, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» — директор по работе с массовым сегментом. — Для того, чтобы подключить нужные услуги, не нужно тратить время на поездку в центр обслуживания, это удобнее сделать из дома с любого устройства, имеющего доступ в интернет».

Получить подробную информацию о сервисах и услугах компании можно на сайте, в личном кабинете или по бесплатному телефону 8 800 100 0 800.