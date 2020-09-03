На Алтае дело пособника террористов передали в суд

Обвиняемый жил в Алтайском крае по патенту на работу Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении выходка из Средней Азии, которого подозревают в связи с террористами.

Как установили следователи УФСБ России по Алтайскому краю, мужчина, задержанный в июне в аэропорту Барнаула, намеревался улететь в одну из стран Ближнего Востока. Там он собирался принять участие в боевых действиях в составе террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена в России). В Барнауле его интересовали места массового скопления людей, социальные объекты, их фотографии и т.д. Все это он собирался передать террористам.

Как оказалось, мужчина проживал в Алтайском крае, имя на руках патент на трудовую деятельность. С участниками ИГИЛ общался по интернету. За деньги передавал данные, а потом решил окончательно вступить в их группировку. Как раз в момент отправления за границу его задержали.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в 1-й Восточный окружной военный суд.