Почти 30 тысяч больных ОРВИ зарегистрировано в Алтайском крае

На сегодняшний день случаев заболевания гриппом в крае не зарегистрированы Фото: Анна СЕМИНА

По состоянию на 42 неделю в Алтайском крае зарегистрировано 28,4 тысячи случаев заболевания ОРВИ. При этом повышение эпидпорога есть и среди взрослых и среди школьников в возрасте от семи до 14 лет.

- Случаев заболевания гриппом на территории края не зарегистрировано, - отмечают в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В крае продолжается прививочная кампания. На сегодня регион обеспечен уже 82% от заявленного количества доз противогриппозной вакцины для иммунизации взрослых и на 86% детской вакциной.

- Всего осенью 2020 года в Алтайском крае планируется привить из федерального бюджета 1,222 млн человек, - добавляют в ведомстве.

По состоянию на 20 октября в регионе за счет федеральной казны уже привиты более 887,6 тысяч человек, что составляет без малого 40% от общего населения края. За личный счет прививку поставили 6818 человек.

- Что является результатом низкой активности населения и недостаточно для создания коллективного иммунитета, - подчеркивают в Роспотребнадзоре.

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