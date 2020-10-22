Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 22 октября 2020 года составило 17 306

Уже больше 17 тысяч человек в Алтайском крае заразились коронавирусом Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 22 октября 2020 года увеличилось еще на 203 случая и составило 17 306.

По данным оперативного штаба новые случаи инфицирования были выявлены на следующих территориях: Барнаул – 58, Бийск –23, Заринск – 16, Рубцовск – 13, Целинный район – 8, Кулундинский район – 7, Петропавловский, Благовещенский и Тальменский районы – по 6 заболевших, Новичихинский, Поспелихинский, Первомайский районы – по 5 заболевших, Новоалтайск, Белокуриха, Бийский и Шипуновский районы – по 4, Косихинский, Солонешенский и Курьинский районы – по 3 заболевших, Локтевский, Егорьевский, Змеиногорский, ЗАТО Сибирский, Смоленский, Третьяковский, Бурлинский и Быстроистокский районы – по 2 заболевших, Славгород, Тогульский, Хабарский и Немецкий национальный районы – по одному заболевшему.

При этом впервые за последние дни было больше выписок, чем новых инфицированных – 206 (общее число выздоровевших – 14 759). Скончались за последний отчетный период 11 человек, из которых непосредственно от COVID-19 – семеро (общее – 679)

На сегодняшний день в госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом находятся 1864 человека. Амбулаторно наблюдаются четыре пациента. С вирусной пневмонией, сходной с COVID-19 – в больницах находятся 2079 пациентов, 281 человек остается там по другим обстоятельствам. 1 241 житель региона лечится на дому.

Количество тяжелобольных – 364, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 137.