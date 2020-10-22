Жительница Рубцовска случайно убила непрошенного гостя

Потерпевший сам пришел, куда его не звали и погиб от рук хозяйки дома Фото: Олег УКЛАДОВ

43-летняя жительница города Рубцовска Алтайского края пойдет под суд за то, что случайно убила незваного гостя.

Драма разыгралась в середине мая этого года. Ранним утром пьяный 44-летний мужчина решил сходить в гости к своей знакомой. Однако женщина не собиралась пускать его на порог своей квартиры.

- Обвиняемая с силой оттолкнула его, от чего тот упал и ударился о бетонный пол головой. От причиненных травм 44- летний потерпевший скончался через несколько дней в медицинском учреждении, - добавляют в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. На этапе предварительного следствия рубцовчанка свою вину признала полностью и раскаялась. В настоящее время материалы ее дела переданы в суд.

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