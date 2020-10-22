Барнаулец обвиняется в сексуальном насилии над падчерицей

Сейчас обвиняемый дожидается суда Фото: Анна СЕМИНА

38-летний житель Барнаула пойдет под суд по обвинению в угрозе убийством, а также насилии над 14-летней падчерицей.

Как установило следствие, в одну из мартовских ночей, когда обвиняемый был «под градусом», он стал угрожать 14-летней дочери своей сожительницы убийством, при этом его слова с делом практически не расходились – он причинял ей физическую боль и пытался задушить.

- Кроме того, злоумышленник, угрожая применением насилия, совершил в отношении несовершеннолетней иные действия сексуального характера, - добавляют в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по двум статьям. На этапе расследования мужчина свою вину не признал. Тем не менее, против него была собрана внушительная доказательная база. Материалы дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением переданы в суд.