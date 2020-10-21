МЧС предупреждает о сильном порывистом ветре на Алтае

Ветер усилится до 8-13 м/с, местами порывы могут достигать до 18 м/с, по югу - до 23 м/с. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

МЧС в Алтайском крае предупреждает местных жителей о непогоде. Как сообщают синоптики, днем 22 октября в крае ожидаются дожди, ветер усилится до 8-13 м/с, местами порывы могут достигать до 18 м/с, по югу - до 23 м/с. Температура воздуха днем составит от +7 до +11 градусов.

– В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями, находясь на улице, необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пренебрежение правилами безопасности может повлечь тяжелые последствия, – сообщают в пресс-службе МЧС.

Спасатели просят местных жителей быть внимательными и осторожными.

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