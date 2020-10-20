Губернатор Томенко сравнил ситуацию с коронавирусом в Алтайском крае с военной обстановкой

По поручению главы региона продолжается работа по усилению первичного звена медпомощи Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского Виктор Томенко 19 октября во время оперативного совещания с региональным правительством сравнил обстановку о COVID-19 в регионе с военной, пишет официальный сайт края.

– Я бы сравнил обстановку сегодняшнего дня с обстановкой, по сути дела, военной. Что происходит? Постоянные атаки вируса, постоянное увеличение количества пострадавших, количества заболевших, тех, кому требуется помощь. И у нас на фронте этой борьбы, конечно, система здравоохранения, конечно, медицинские работники. Но чтобы там обстановка складывалась хорошо, надо, чтобы весь тыл, весь остальной край был также по максимуму мобилизован, – подчеркнул глава региона.

Он призвал власти обратить внимание на эти проблемы и не забывать о них, рассматривая любой вопрос текущей повестки.

В ходе совещания обсудили вопрос достаточности коечного фонда в ковидных госпиталях Алтайского края. Министра здравоохранения региона Дмитрий Попов напомнил, что сейчас развернуто более 4,3 тыс. коек для лечения пациентов с COVID-19, из них уже используются более 90%. Для решения этой проблемы в течение недели в ковидных госпиталях появятся еще 970 коек. Кроме того, готовят предложения по открытию новых ковидных госпиталей на базе немедицинских организаций региона.

Волна распространения COVID-19 наслаивается на сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Так в Барнауле прирост по ОРВИ по отношению к прошлому году составляет 83%, в целом по краю - на 88%. А среди взрослого населения произошел практически трехкратный прирост заболеваемости.

По поручению главы региона продолжается работа по усилению первичного звена медпомощи, создание и развитие колл-центров в поликлиниках, чтобы все жители края могли быстро дозваниваться для получения медицинской помощи, в том числе дистанционных консультаций.

Напомним, общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае с начала пандемии превысило 16,5 тыс. человек. При этом выздоровевших также немало, из больниц регион уже выписали более 14 тыс. пациентов. В настоящее время в госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся более 1500 человек.

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