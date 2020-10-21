ВТБ нарастил портфель привлеченных средств физлиц на 15%

По итогам 9 месяцев 2020 г. портфель привлеченных средств ВТБ в розничном сегменте бизнеса (с учетом инвестпродуктов), увеличился на 15%, превысив 6 трлн рублей. Основной прирост зафиксирован по накопительным счетам и инвестиционным продуктам, доля которых суммарно превысила в портфеле классические депозиты.

По состоянию на 1 октября на основные сберегательные продукты ВТБ (вклады, накопительные и текущие счета и т.д.) пришлось 4,5 трлн рублей привлеченных средств, рост с начала года составил более 4%. Самую высокую динамику продемонстрировал портфель накопительных счетов: по итогам сентября их объем вырос к началу года на 81% и впервые превысил 1 трлн рублей.

Портфель вкладов физлиц в ВТБ по результатам 9 месяцев превышает 2,5 трлн рублей. Ранее этой осенью ВТБ запустил несколько новых депозитов в своей продуктовой линейке.

Портфель средств, размещенных в инвестиционные продукты, увеличился на 59% и превысил 1,6 трлн рублей. Портфель договоров страхования жизни вырос на 40%, объем договоров доверительного управления ценными бумагами – на 38%. На треть возросла сумма вложений клиентов банка в паевые инвестиционные фонды.

«Нынешний год во многом является переломным для российского рынка привлеченных средств физлиц. Впервые фокус потребителей сосредоточен не на классических депозитах, а на альтернативных продуктах – инвестиционных предложениях, которые выросли в этом году в 1,5 раза, и накопительных счетах, объем которых практически удвоился. – комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. – Вместе с тем, в преддверии традиционно высокого спроса на сберегательные продукты в конце года мы запустили несколько промо-вкладов с повышенными ставками. Рассчитываем, что они будут способствовать продолжению тренда на общий рост нашего портфеля привлеченных средств по итогам этого года».