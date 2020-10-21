За сутки на Алтае подтвердили девять летальных исходов пациентов с ковидом

Экспертам предстоит установить причины смерти еще четырех человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировали еще девять летальных исходов пациентов с коронавирусом. Всего подтверждено 668 смертельных случаев.

По информации оперштаба региона, четыре из девяти летальных исходов напрямую связаны с новой коронавирусной инфекцией, еще пять – с иными заболеваниями. Экспертам предстоит установить причины смерти еще четырех человек. Из общего числа смертей 315 произошли из-за ковида, 349 – из-за других заболеваний.

Напомним, в настоящее время выявлено 17103 случая заражения коронавирусом. Лечение в ковидных госпиталях продолжают 1878 пациентов, 364 из них находятся в тяжелом состоянии, в том числе 136 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За сутки в регионе развернули еще 70 коек для больных ковидом. Общий коечный фонд Алтайского края составляет 4725 мест.

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