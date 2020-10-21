Плановую медпомощь вновь ограничат в Алтайском крае

Сейчас медики не справляются с большим числом болеющих ОРВИ Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае вновь ограничат оказание плановой медицинской помощи. С такой инициативой вышел Минздрав региона на совещании в краевом правительстве. При этом, губернатор Виктор Томенко подчеркнул, что новый порядок не означает, что больные останутся один на один с недугом. Подробнее – в материале «Комсомолки».

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Решение вернутся к ограничениям плановой помощи обосновывают тем, что сейчас медики не справляются с большим числом болеющих ОРВИ и коронавирусом.

- Мы не сталкивались с таким объемом обращаемости и нуждаемости в медицинской помощи никогда. Для того, чтобы мобилизовать всю систему, помочь первичному звену осуществлять неотложные вызовы, нам необходимо привлечь и специалистов по другим направлениям, работающих сегодня в поликлиниках, - отметил министр здравоохранения Дмитрий Попов.

Так, Минздрав предлагает следующее:

- приостановить диспансеризацию, профосмотры и плановые приемы в государственных поликлиниках;

- освободившихся медиков направить на борьбу с коронавирусом;

- оставить помощь в полном объеме для больных онкологией и острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями;

- не урезать объемы экстренной помощи;

- не приостанавливать прием в частных клиниках (при соблюдении всех санитарно-эпидемических мер).

Терапевтов не хватает

Краевые чиновники и сами медработники согласились с данными мерами. Заведующая вторым терапевтическим отделением поликлиники №9 Барнаула Ирина Володина пояснила, что сейчас терапевты при норме 25 пациентов в день принимают за рабочее время до 90 человек с симптомами ОРВИ. А вот число терапевтов, как добавил главврач поликлиник №14 и №7 Дмитрий Денисов, сильно сократилось.

- Остальной прием я физически не могу обслужить. Нам уже пришлось ограничить плановую помощь, мы ее перевели в дистанционный формат, стали выписывать электронные рецепты, чтобы пациенты с хроническими заболеваниями оставались дома, потому что у них максимальный риск тяжело переболеть данным заболеванием. В том числе увеличилось и число обращений в кол-центры, потому что пациентам не хватает информации, они не понимают, что им делать, - сказал Денисов.

Число тяжелобольных растет

Главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко подчеркнул, что сейчас всерьез увеличилось число больных в тяжелом состоянии.

- Количество среднетяжелых и тяжелых пациентов увеличилось, если в цифрах относительных, то за 10 дней на 40 процентов. Характер пациентов с ковидом изменился. За последнее время большая часть из среднетяжелых и тяжелых – это пациенты, которые требуют помимо пульманолога и инфекциониста участия еще и узких специалистов. А эти специалисты сейчас участвуют в оказании плановой помощи. Их руки и головы нашим пациентам пригодились бы, - говорит специалист.

Глава региона поручил министерство разработать особый порядок оказания плановой медицинской помощи в Алтайском крае, подготовить документ по его введению, а также провести разъяснительную работу. Также, по его словам, людям должны объяснить, что «без медицинской помощи помимо тех, кто болеет ковидом, ОРВИ, гриппом и прочими похожими заболеваниями, у нас люди не остаются».

- Если ситуация требует какого-то медицинского вмешательства по болевому синдрому, по опасности развития текущего заболевания - эта помощь будет оказана совершенно точно, - отметил Виктор Томенко.

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