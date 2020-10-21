Сразу 320: в ковидную статистику Алтайского края включили рекордное число зараженных

Общее число зараженных составляет 17103 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за сутки зарегистрировали сразу 320 случаев заражения коронавирусом. При подсчете учитывались 115 бессимптомников, которых оперштаб добавил в статистику 20 октября.

- В формате прежней статистики на 21 октября в крае выявлено 205 больных, у 13 из которых заболевание протекает без клинической картины (бессимптомно). В дальнейшем количество инфицированных будет включать количество и заболевших, и бессимптомных случаев, - подчеркнули в краевом штабе.

Общее число зараженных составляет 17103, из них 14553 человека уже вылечились (299 за сутки). Кроме того, специалисты подтвердили еще девять летальных исходов. На сегодняшний день скончались 668 пациентов с коронавирусом.

Лечение в ковидных госпиталях продолжают 1878 человек, амбулаторно лечатся четыре человека. В тяжелом состоянии находятся 364 больных, на ИВЛ – 136.

Также в больницах проходят лечение 2006 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, еще 277 человек лежат там по другим обстоятельствам. На дому с подтвержденной вирусной пневмонией лечатся 1126 пациентов.

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