Российский АПК стал эффективной и рентабельной отраслью экономики – Борис Листов

За 20 лет работы Россельхозбанк поддержал более 5,2 тыс.проектов в сфере АПК, что свидетельствует о высокой инвестиционной привлекательности сельскохозяйственной отрасли в России, заявил Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов во время отчетной встречи с Президентом Российский Федерации Владимиром Путиным в Москве.

Борис Листов также рассказал главе государства об исполнении банком функции основы национальной кредитно-финансовой системы агропромышленного комплекса. Россельхозбанк занимает лидирующее положение среди российских банков по объемам кредитования АПК и входит в пятерку лидеров по объему кредитного портфеля.

Россельхозбанк продолжает активную работу по своей приоритетной специализации – развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий страны, подчеркнул Борис Листов.

«Если подводить итоги 2019 года, то в первую очередь хотелось бы сказать, что сегодня каждый третий кредитный рубль в АПК получен от Россельхозбанка. И за 20 лет мы поддержали более 5 200 инвестиционных проектов, а в отдельных сегментах, как, например, тепличное овощеводство, мы являемся основным банком-кредиторов, то есть, по сути, формируем развитие этой подотрасли АПК. Это не только цифры, это конкретные результаты, ощутимые в масштабах всех страны.», - отметил Борис Листов.

Являясь основой национальной финансовой системы поддержки сельского хозяйства, Россельхозбанк последовательно наращивает объемы кредитования, сказал Борис Листов.

В 2019 году банк выделил 352 млрд рублей на финансирование новых инвестиционных проектов в сфере АПК. В этом году, по прогнозам финансовой организации, объем направленных РСХБ средств на реализацию и поддержку сельскохозяйственных проектов увеличится еще более чем на 10%.

Поддержка экспортеров сельскохозяйственной продукции остается одной из приоритетных задач для Россельхозбанка. В 2019 году банк направил на поддержку экспорта сельхозпродукции на 22% больше, чем годом ранее. Рост льготного кредитования составил 20%, объем выдачи кредитов гражданам, проживающих в сельских территориях, увеличился на 13%.

Говоря об итогах работы за 8 месяцев 2020 года, Борис Листов отметил, что большой прирост дали показатели кредитования именно АПК. Выдача льготных кредитов АПК выросла на 47%, выдача кредитов на сезонные работы увеличилась на 35%. Кредитная поддержка агропромышленного сектора также дала рост на 29%.