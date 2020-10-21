Минобрнауки России подержало программу АлтГТУ «Цифровой университет»

Минобрнауки России поддержало программу АлтГТУ «Цифровой университет» Фото: из архива компании

На реализацию программы Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова «Цифровой университет» из федерального бюджета будет выделено около 23 млн. рублей. Субсидия предоставляется на совершенствование инфраструктуры, внедрение цифровых продуктов и услуг, кадровое развитие и повышение качества данных.

Всего в списке 44 университета страны. Алтайский государственный технический университет – единственный вуз Алтайского края, которому будет выделена государственная субсидия на совершенствование ИТ-инфраструктуры.

По словам ректора АлтГТУ Андрея Маркова, создание и внедрение единой корпоративной информационной системы в АлтГТУ – одна из основных задач программы развития вуза на ближайшие пять лет. «Цифровизация образовательной деятельности предусматривает разработку собственной системы электронных курсов, создание виртуальных лабораторий, образовательных модулей и программ. Мы сейчас на этапе формирования корпоративной информационной системы, которая свяжет в единый процесс работу с абитуриентами, студентами, выпускниками и работодателями, обеспечит их совместную проектную деятельность. Это позволит нам оперативно реагировать на изменения содержания подготовки студентов. Цифровые сервисы информационной системы обеспечат управление образовательной и научно-исследовательской деятельностью, кадрами, документооборотом, безопасностью, финансами и материально-технической базой университета», – отметил руководитель вуза.

Следует отметить, что АлтГТУ готовит кадры, обладающие цифровыми компетенциями, для предприятий сферы машиностроения, энергетики, строительных организаций, предприятий пищевой и химической промышленности, для сельского хозяйства и медицинских учреждений. Технический университет входит в топ-20 вузов России по уровню зарплат выпускников сферы IT.