Парень с камер наблюдения оказался непричастным к убийству девушки в Бийске

Настоящего убийцу пока не нашли Фото: Олег УКЛАДОВ

Бийская полиция разыскала парня, который попал на камеру видеонаблюдения недалеко от места, где неизвестный напал на двух девушек. Одна из жертв мужчины скончалась на месте происшествия, другая – с тяжелыми ранениями госпитализирована в медучреждение.

Как сообщает «Бийский рабочий», парень проходил возле бизнес-инкубатора на улице Социалистическая. Неподалеку оттуда и произошло убийство. Мужчину задержали, но выяснилось, что он не причастен к преступлению. Как только его допросили и убедились в невиновности, то отпустили и начали отрабатывать другую версию.

Напомним, вечером 18 октября неизвестный мужчина с ножом напал на двух девушек 22 лет. Одну из потерпевших он ударил орудием в живот, от чего она скончалась на месте происшествия. Другая девушка получила два удара в грудь и живот, ее увезли в центральную городскую больницу.

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