На улице в Бийске мужчина напал на двух девушек с ножом

Полиция ищет нападавшего. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске неизвестный мужчина напал с ножом на двух девушек. Одна из пострадавших скончалась от ножевых ранений.

– Неизвестный напал на прохожих на улице. Одна получила ранение и скончалась на месте. Вторая в тяжелом состоянии госпитализирована в ЦГБ. Информацию подтвердили в МВД, – сообщают в паблике «Barnaul22».

Правоохранители ищут вооруженного преступника. На месте происшествия работают полицейские и следователи.

Напомним, ранее жителя Славгорода признали виновным в покушении на убийство знакомого. После ссоры мужчина несколько раз ударил знакомого, засунул его в багажник и вывез в садоводство, где взял топор и не менее трех раз ударил приятеля по шее. Мужчине был причинен вред средней тяжести.

Суд приговорил его к 6 годам 4 месяцам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

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