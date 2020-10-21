Завотделением Диагностического центра в Барнауле покинул пост

Фото: пресс-служба Минздрава АК

Заведующий отделением ультразвуковой диагностики Диагностического центра Алтайского края Андрей Рожанский покинул свой пост. Он написал заявление еще 12 октября.

Как пишет «Банкфакс», с мужчины сняли полномочия по его желанию. В разговоре с корреспондентом Андрей Рожанский подчеркнул, что никто его к увольнению не принуждал. В центре он продолжит работать в должности врача.

- Меня никто не принуждал к этому. Это было мое желание. И.о. завотделением уже назначили большого профессионала и замечательного специалиста Галину Георгиеву, - отметил мужчина.

Напомним, ранее сотрудники именно этого отделения, возглавляемого Андреем Рожанским, возмутились размером своих зарплат за последние два месяца и вышли в июне на площадку перед медучреждением. Позже министр здравоохранения признал, что зарплаты начислялись несправедливо и пообещал их пересчитать.

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