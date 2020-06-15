Руководство Диагностического центра Алтайского края рассчиталось с сотрудниками

15 Июнь 2020 2020-06-15T08:44:39+03:00

На днях медики получили выплаты за два месяца

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Сотрудники Диагностического центра Алтайского края получили все долги по заработной плате.

В частности речь идет о тех сотрудниках центра, которые работают с ковидными пациентами. Они претендовали на получение доплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку.

- Такая возможность появилась благодаря принятию решения на краевом уровне о стимулирующих выплатах для медицинских работников, которые не вошли в категории получателей, обозначенных федеральным 484 Постановлением, - сообщают в пресс-службе минздрава.

Так врачи должны были получить по 80 тысяч рублей, средний медицинский персонал – по 50 тысяч. На днях сотрудники Диагностического центра получили выплаты сразу за два месяца.

Напомним, что в настоящее время Диагностический центр работает в ограниченном режиме. В нем оборудована «красная зона», где трудятся специалисты ПЦР-лаборатории (посменно) и амбулаторно-консультативного центра (круглосуточно) принимают биоматериал для исследований на COVID–19 и ковидных пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU