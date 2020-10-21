«Ростелеком» провел скоростной интернет в Новичихе Алтайского края

«Ростелеком» построил в селе Новичиха Алтайского края волоконно-оптические линии связи Фото: из архива компании

«Ростелеком» построил в селе Новичиха Алтайского края волоконно-оптические линии связи и предложил жителям райцентра скоростной интернет по технологии PON, интерактивное ТВ и домашнее видеонаблюдение.

До этого в Новичихе действовал интернет «Ростелекома» по медным линиям связи, компания обслуживала 700 абонентов. «С начала октября мы предоставили интернет по оптике 147 абонентам, на очереди — еще более 50 заявок. Вместе с интернетом новичихинцы подключают цифровое ТВ. Многие также интересуются домашними видеокамерами, которые позволяют контролировать ситуацию внутри дома и на прилегающей территории с помощью смартфона. За две недели у нас приобрели камеры 25 жителей села», — пояснил ведущий инженер Новичихинского ЛТЦ Алтайского филиала «Ростелекома» Виталий Шапоренко.

Федеральный оператор приступил к строительству линий связи в середине августа и завершил проект в сентябре. За месяц работ компания провела 12 км новых линий связи. Оптическая сеть охватила 500 домов на 16 улицах, среди которых —Хлеборобная, Целинная, Пионерская, Пушкина, Островского, Чехова, Мичурина и другие.

«Одновременно с Новичихой мы подключили к услугам по оптике поселок Фоминское Бийска, Белоярский район Новоалтайска и в поселке Гоньба в Барнауле. До этих населенных пунктов "Ростелеком" построил 72,5 км линий связи. Мы также завели оптику до станций близлежащих c Новичихой сёл Долгово и Токарево. Это значит, что скоро увеличим в этих селах скорость интернета и сможем подключить жителям интерактивное телевидение», — сообщил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

Оставить заявку на подключение к услугам можно в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома», на сайте altai.rt.ru или по бесплатному номеру 8800–1000–800. В Новичихе — по номерам 8 909 501 9992, 8 961 978 2284.