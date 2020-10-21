Около 6 тысяч обучающихся сейчас отдыхают Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 12 школ ушли на досрочные каникулы из-за неблагоприятной эпидобстановки. Еще 13 школ сейчас полностью приостановили учебный процесс из-за ОРВИ и коронавируса. Об этом сообщил министр образования и науки региона Максим Костенко во время пресс-конференции в краевом правительстве.

По словам министра, данные об обстановке в школах собирают дважды в день. По информации на 19 октября, около 6 тысяч обучающихся 12 школ края сейчас отдыхают. Кстати, общерегиональные каникулы начнутся уже на этой неделе – с 24 октября.

Кроме того, три ори образовательных организации закрыты в связи с COVID-19: коронавирусом заразились 20% педагогов Кулундинской, Бурлинской и Брусенцевской школ. Еще 10 школ края закрыты на карантин из-за ОРВИ, там болеют 20% и более учеников.

Также в крае не работают два детских сада: один - из-за COVID-19, другой – в связи с ОРВИ.

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