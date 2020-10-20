Глава алтайского Минобрнауки рассказал, сколько учителей и школьников болеют коронавирусом

По приказу минобрнауки края, осенние каникулы в Алтайском крае стартуют 24 октября и продлятся до 8 ноября включительно Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае около 5-6 тыс. школьников уже учатся дистанционно. О том, планируется ли переводить на удаленный режим работы все образовательные учреждения и какова эпидобстановка в школах, во время пресс-конференции 20 октября сообщил министр образования и науки региона Максим Костенко.

Обстановка в школах

Министр отметил, что ситуация очень динамичная, информацию собирают несколько раз в день. По данным на вечер 19 октября, на досрочные каникулы ушли уже 12 школ, это около 6 тыс. обучающихся.

Три образовательных организации закрыты в связи с COVID-19, т. е. положительный результат на коронавирус показали тесты 20% педагогов этих школ. Речь идет про Кулундинскую, Бурлинскую и Брусенцевскую школы. В последнем учреждении с сегодняшнего дня все учащиеся, 59 человек, ушли на каникулы, карантин закончен. В других учреждениях некоторые учителя уже выздоровели и будут выходить на работу на этой неделе.

Еще 10 школ края на карантине из-за ОРВИ, там болеют 20% и более учеников.

Кроме того, не работают два дошкольных учреждения, одно из-за COVID-19, другое – в связи с ОРВИ. Также в подведомственных учреждениях 5 групп в пяти учреждениях среднего профессионального образования в настоящее время на карантине из-за коронавируса.

По словам Костенко, около 1200 детей учатся в школах, закрытых на карантин из-за COVID-19. Однако это не значит, что все они больны коронавирусом. По последним данным, положительный тест имеют около 65 школьников и 67 педагогов.

– Если хотя бы у одного человека либо из учеников, или педагогов, который работает в классе, положительный тест на COVID-19, то, конечно, уйдут на самоизоляцию все классы, в которых уроки ведет этот учитель. Они переходят на удаленное обучение, – сказал Максим Костенко.

Дистанционное обучение. Фото: Олег УКЛАДОВ

Переведут ли всех на “дистант”

Отвечая на вопрос о полном переходе к удаленному обучению, министр сказал, что вероятность здесь 50 на 50. Либо будет, возврат к “удаленке”, либо нет. По его словам, большие надежды возлагают на продленные каникулы, это должно разобщить коллективы, а значит и снизить вероятность распространения коронавируса и других инфекций.

Благодаря этому во вторую четверть, самую короткую из всех, дети смогут учиться в привычном очном формате. При этом уже сейчас порядка 5-6 детей находятся либо на карантине либо на самоизоляции, они уже учатся в дистанционном режиме.

–Мы, учителя и родители, по одну сторону баррикад. С одной стороны - неблагополучие ребенка, с другой - благополучие. Вот мы его и должны обеспечивать, – подчеркнул глава алтайского Минобрнауки.

Напомним, по приказу минобрнауки края, осенние каникулы в Алтайском крае стартуют 24 октября и продлятся до 8 ноября включительно. На каникулах учителям предлагают работать в удаленном формате. Увеличенные каникулы позволят на более долгий период прервать контактную цепочку школьников между собой, с учителями и учителей друг с другом.

Дистанционное обучение. Фото: Олег УКЛАДОВ

Ранее мы также сообщали о том, что в школах планируют ввести дополнительную термометрию – два-три раза в течение занятий, а не только при входе в школу.

Отметим, что общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае с начала пандемии превысило 16,7 тыс. человек. При этом выздоровевших также немало, из больниц регион уже выписали более 14 тыс. пациентов

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