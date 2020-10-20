Роспотребнадзор проверил соблюдение противоэпидемических мер в ТРЦ "Пионер" в Барнауле

Сотрудники Роспотребнадзора в ТРЦ "Пионер" Фото: пресс-службы администрации Барнаула

19 октября представители регионального управления Роспотребнадзора проверили, как в ТРЦ "Пионер”соблюдают противоэпидемиологические требования в период пандемии коронавируса. Ведомство нашло несколько нарушений, однако в торгово-развлекательном центре их оперативно устранили, пишет “Толк”.

В частности, сотрудники Роспотребнадзора проверили, измеряют ли температуру сотрудникам ТРЦ, соблюдают ли масочный режим, есть ли кожные антисептики. Также смотрели, соблюдается ли социальная дистанция, есть ли разметка у касс, а также соблюдение других требований по профилактике новой коронавирусной инфекции.

Специалисты ведомства выявили несколько нарушений. В частности, отсутствие рециркуляторов или бактерицидных облучателей и разметки на полу. Нарушителям выпишут предписания на оперативное исправление. Через некоторое время проверку повторят. Если нарушения сохранятся, то материалы пойдут в суд.

В ТРЦ "Пионер" сообщили, что все замечания сразу же устранили. Купили четыре рецилькулятора для холлов, в санузлах установили санитайзеры. Также на фуд-корте нанесли разметку для соблюдения социальной дистанции. Кроме того, один арендатор заменил бутылку с жидкостью для обработки рук на специальную с маркировкой.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что сотрудники Ропотребнадзора проверили как соблюдают требования по профилактике коронавирусной инфекции в одном из магазинов Барнаула. Во время рейда специалисты пообщались с сотрудниками магазина и еще раз напомнили обо всех рекомендациях в период пандемии.

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