Как Роспотребнадзор проверяет соблюдение масочного режима в транспорте Барнаула

Горожане и гости краевой столицы обязаны носить маску или другие средства защиты органов дыхания в общественных местах и транспорте. Фото: Константин Санталов

1 октября в Барнауле представители Роспотребнадзора вместе с сотрудниками ГИБДД проверили соблюдение масочного режима в городском общественном транспорте. Такие рейды проводят в краевой столице регулярно.

Как именно проходят проверки

Специалисты Роспотребнадзора стоят на остановке и смотрят, все ли водители и кондукторы едут в масках. Каждое нарушение фотографируют, а на конечной остановке выдают протокол.

По словам Алексея Тюрина, главного специалиста-эксперта отдела надзора за гигиеной труда и коммунальной гигиеной Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, такие проверки проводят в связи с сезонным подъемом ОРВИ и продолжением роста числа больных COVID-19. Специалисты держат ситуацию под контролем и постоянно напоминают жителям города о необходимости соблюдения мер предосторожности.

–Такую работу осуществляем не только в Барнауле, но и во всем Алтайском крае. В рамках мониторинговых мероприятий, мы проводим проверку ранее выданных предписаний по соблюдению автоперевозчиками профилактических мероприятий по предупреждению распространения коронавируса. В частности, по постановлению главного государственного санитарного врача Российской Федерации, а также согласно указу губернатора Алтайского края, смотрим, все ли соблюдают масочный режим в общественном транспорте, – говорит Алексей Тюрин.

По его словам, горожане и гости краевой столицы обязаны носить маску, или другие средства защиты органов дыхания в общественных местах и транспорте. Сотрудники общественного транспорта должны не только сами соблюдать масочный режим, но и не допускать проезд людей без маски для предотвращения распространения вирусной инфекции.

Проверка соблюдения масочного режима. Фото: Константин Санталов

В случае выявления нарушений на гражданина составляют протокол, а на юрлицо, автоперевозчика, - предписание на устранение нарушений. И если оно не будет выполнено в установленные законом сроки, здесь уже сотрудник Роспотребнадзора составит протокол.Протоколы направляются в суд, и судья определяет меру воздействия.

– Маску нужно использовать на всем протяжении маршрута. Снимать можно только в обеденный перерыв или в конце рабочего дня, после смены. Я занимаюсь такими проверками с июля, и ни один рейд без выявленных нарушений не обошелся. Такая работа будет продолжена, исполнение предписаний автоперевозчикамибудет проверяться, – резюмировал главный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

Отметим, что Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю также проводит мониторинг по соблюдению масочного режима на объектах торговли, общественного питания, предприятиях, оказывающих услуги населению. Сотрудники управления проверяют, как организация выполняет выданные Роспотребнадзором рекомендации по профилактике коронавируса.

В ведомстве напоминают, что особая ответственность возложена в эти дни на работодателей. Они обязаны не только постоянно напоминать сотрудникам о необходимости носить маски, но и не допускать в помещения и служебный транспорт тех, кто пренебрегает этим.

Что грозит людям без масок

Нарушителей могут привлечь к административной ответственности по статье ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Людям без маски грозит штраф от 15 до 40 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц — от 50 до 150 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 до 500 тыс. рублей.

Мнения горожан

Большинство пассажиров ездят в автобусах в масках. Жительница Барнаула Ольга говорит, что постоянно носит маску еще с начала пандемии.

–Это просто и удобно, уже привыкла. Маска защищает не только меня, но и окружающих. Мне кажется, что в сегодняшней ситуации каждый должен соблюдать меры предосторожности и быть очень аккуратным, – сказала жительница краевой столицы.

Однако одна из пассажирок была без средства индивидуальной защиты. В отношении нее составили протокол. Женщина призналась, что маску из сумки вытащил муж. Ее отсутствие горожанка заметила уже в автобусе.

Напомним, в краевой столице продолжается дезинфекция автобусов, трамваев и троллейбусов во избежание распространения коронавируса. В частности, сотрудники общественного транспорта проводят обязательную влажную уборку.

– Особое внимание уделяем обработке поручней, спинок сидений, ручек дверей. Важно, чтобы мы и пассажиры были в безопасности, а вероятность заразиться ОРВИ или коронавирусом была сведена к минимуму. Делаем, все, что от нас требуется, – рассказала кондуктор Татьяна.

В автобусе Фото: Константин Санталов

Почему важно носить маски

Вирус передается воздушно-капельным и контактным путем. Маска плотно прилегает к лицу, закрывает полость носа и рта, и выступает в качестве барьера.

Ранее специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю неоднократно говорили о том, что при использовании маски больным человеком риск заразиться для окружающих снижается на 95%. Более того, при обоюдном использовании средств индивидуальной защиты больными и здоровыми людьми вероятность заболеть уменьшается на 98,5%.

Кроме того, не следует забывать, что наибольшая эффективность масок как средств индивидуальной защиты достигается только в сочетании с другими методами профилактики. В частности, это соблюдению социальной дистанции и обработка рук.

COVID-19 в Алтайском крае

За минувшие сутки число инфицированных в регионе увеличилось еще на 101 случай и составило 14022. Такие данные приводит оперативный штаб региона. В настоящее время продолжают лечение 1190 человек, из них в госпиталях находятся 1163 пациента, на амбулаторном лечении в условиях дневного стационара на дому - 27. К счастью, при этом число выздоровевших также растет с каждым днем, их уже 12330.

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