Барнаульцы вышли на пикет против повышения цен на проезд в общественном транспорте

Предложение о повышении стоимости проезда внесли местные перевозчики Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле в минувшие выходные прошел пикет. Участники выступили против повышения цен на проезд в общественном транспорте.

Как сообщает общественная организация «Гражданский патруль», 17 октября барнаульцы собрались в сквере на улице Титова. Пикет организовали местный краевед Даниил Дегтярев и активист Игорь Берг. Всего в акции приняли участие более 40 человек.

- На пикете собирались подписи под обращением к главе городу Вячеславу Франку. В обращении мы попросили не повышать цены на проезд до конца 2021 года. Пока экономическая ситуация довольно сложная, сказались последствия пандемии. Кроме того, на пикете говорилось о необходимости поддержки транспорта государством, - отметил Игорь Берг.

Напомним, предложение о повышении стоимости проезда внесли местные перевозчики. Предлагается увеличить стоимость билета в трамваях, троллейбусах и автобусах до 26 рублей, в маршрутках - до 28 рублей. В администрации города заверили, что пока решение не принято.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Барнауле подорожает стоимость проезда

Меньше всего изменения почувствуют держатели электронных карт (подробнее)