В Барнауле подорожает стоимость проезда

Те, кто выбирает наличный расчет или оплату банковской картой, будут платить на три рубля больше Фото: Олег УКЛАДОВ

Координационный совет по ценообразованию города Барнаула принял решение повысить проезд в общественном транспорте.

Сохраним рабочие места

Некоторое время назад перевозчики составили и направили в адрес городской администрации соответствующее обращение, в котором попросили увеличить стоимость проезда в автобусах большой вместимости до 27 рублей, в маршрутках - до 30 рублей, а в троллейбусах и трамваях - до 33 рублей. Свое предложение они обосновали тем, что за период пандемии пассажиропоток упал практически на 50%. Для многих предпринимателей это грозило закрытием маршрутов.

По словам перевозчиков, за последнее время произошло значительное удорожание ГСМ и электроэнергии, ну и немаловажным фактором является необходимость соблюдения трудового и налогового законодательства.

- В целях обеспечения стабильной работы городского пассажирского транспорта, снижения социальной напряженности в трудовом коллективе путем повышения заработной платы, своевременного ремонта и обновления подвижного состава просим рассмотреть вопрос о повышении тарифа на перевозку пассажиров и багажа для автобусов, осуществляющих перевозки с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок, до 27 рублей, - в частности, говорилось в обращении.

В администрации подчеркивают, что тарифные предложения были сформированы в соответствии с утвержденными федеральными и краевыми нормативными документами, а также с учетом результатов экономической экспертизы. По итогам рассмотрения большинством голосов членов Координационного совета по ценообразованию города Барнаула предложение перевозчиков было одобрено, правда, с некоторыми нюансами в виде не такого резкого удорожания проезда.

Разница небольшая

Так, к примеру, держатели электронных карт практически не заметят повышения, в пересчете на одну поездку удорожание произойдет всего до 21 рубля. А вот те, кто выбирает наличный расчет или оплату банковской картой, будут платить на три рубля больше - в автобусах, трамваях и троллейбусах по 26 рублей и 28 рублей в маршрутках.

- Что касается льготных категорий, то было предложено для пенсионеров оставить право выбора проездного без ограничения поездок либо с ограничениями. С технической точки зрения виды проездных можно менять в течение года. Владельцы карт в целом будут платить гораздо меньше. Так, держатели проездного «Единый на 60 дней» будут платить на один рубль больше, то есть примерно 21 рубль за поездку. В целом все это, с одной стороны, позволит привлечь интерес к картам со стороны пассажиров, а с другой стороны, обеспечит прозрачность платежей, - говорит председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Павел Есипенко. - Кроме этого, сохранены введенные ранее льготы на проезд для пенсионеров по возрасту, студентов и школьников, в том числе из малообеспеченных семей. Дополнительно введен в обращение проездной «Курьерский» для юридических лиц, при этом воспользоваться им при необходимости частых разъездов в течение месяца сможет любой житель города.

Решением довольны

Новые тарифы вступят в силу после принятия и подписания соответствующего постановления администрации города. До этого момента будет действовать прежняя стоимость. Об изменениях будет сообщено дополнительно. Тарифы у владельцев электронных карт поменяются автоматически.

По словам перевозчиков, принятым решением Координационного совета по ценообразованию города Барнаула довольны. Это позволит не только отремонтировать подвижной состав, но и поднять заработную плату нынешним сотрудникам и привлечь новые кадры.