Для родителей в Алтайском крае предложили ввести отпуска на время «ковидных» каникул

В Алтайском крае каникулы пройдут с 23 октября по 8 ноября. Фото: Олег УКЛАДОВ

Депутат Госдумы от ЛДПР Елена Строкова, курирующая Алтай, внесла в Госдуму законопроект, по которому родителям можно будет уходить в вынужденный оплачиваемый отпуск из-за продленных каникул. Об этом сообщает пресс-служба партии.

– Если в столице многие родители могут перейти на удаленный режим работы, то в субъектах, в том же Алтайском крае сделать это будет намного сложнее: проблемы с интернетом, отсутствие производственной возможности. Далеко не на всех предприятиях сотрудники могут перейти на «удалёнку», поскольку не все профессии позволяют сделать это, – сказал Строкова.

Депутат отметила, что совсем не многие родители при таких условиях согласятся сидеть дома с ребенком, теряя заработок, поэтому он вынужден будет остаться один. По ее мнению, оплачиваемый отпуск будет лучшим решением проблемы. Согласно законопроекту, этой возможность смогут воспользоваться родители учеников до 14 лет.

Напомним, что в Алтайском крае каникулы пройдут с 23 октября по 8 ноября — это на неделю дольше, чем обычно. При этом любая школа может досрочно объявить о каникулах, если на больничный ушло более 30% преподавательского состава.

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