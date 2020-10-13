Почти 1,5 тысячи учителей Алтайского края ушли на больничный

Школьные каникулы и коронавирус. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сейчас на больничном находятся больше 6 тыс. школьников и порядка 1,3 тыс. учителей Алтайского края. Накануне стало известно, что школьные каникулы продлятся на неделю дольше.

Минобр предложил на оперативном штабе уйти школьникам на каникулы с 26 октября, а завершить каникулы на неделю позже – 8 ноября. Это позволит на более долгий период прервать контактную цепочку школьников между собой, с учителями и учителей друг с другом.

- В случае выявления инфицированного школьника, класс будет переводиться на удаленном обучении. Кроме этого, в школах планируется ввести дополнительную термометрию – 2-3 раза в течение занятий, а не только при входе в школу, - сообщает региональный минобр.

23 октября будет последний учебный день, а 9 ноября школьники выходят во вторую четверть. По словам регионального министра Максима Костенко, принято решение, если 30% и больше детей находятся на больничном, учебные заведения могут приказом директора объявить досрочные каникулы.