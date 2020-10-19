Главный эпидемиолог Алтайского края объяснила, почему КТ нужно не всем

КТ- это дополнительная лучевая нагрузка. Фото: Олег УКЛАДОВ

Главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова во время пресс-конференции 19 октября ответила на вопрос, почему местным жителям сложно получить направление на компьютерную томографию при выявлении симптомов ОРВИ.

Ирина Переладова объяснила, что давать направление на КТ или рентген при клинике ОРВИ – это прерогатива врача. Именно доктор определяет, какие методы диагностики должны быть приведены. К тому же, это дополнительная лучевая нагрузка на организм, и она требует определенных показаний.

Напомним, за прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 185 новых случаев заражения коронавирусом. Умело еще семь пациентов, пять из них – от коронавирусной инфекции. Большинство заражений произошло после контакта с ранее инфицированными. Также в крае отмечает рост числа заболеваний ОРВИ. Чаще стали заболевать дети и взрослые.

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