Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 19 октября 2020 года: 580 тысяч человек проверили на COVID-19

Общее число инфицированных уже приближается к 16,5 тысячам Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным на 19 октября 2020 года в Алтайском крае на новую коронавирусную инфекцию проверили уже более 580 тысяч человек.

Только за минувшие сутки тестирование провели для пяти тысяч человек. Взятые ранее пробы показали положительный результат у 185 жителей края. Среди них оказались жители следующих городов и районов: Барнаул – 61, Бийск –19, Благовещенский район – 10, Кулундинский район – 9, Алейск – 8, Новоалтайск – 7, Белокуриха, Заринск, Славгород – по 6 заболевших, Рубцовск, Завьяловский, Калманский, Солтонский, Тальменский, Топчихинский районы – по 4 заболевших, Камень-на-Оби, Бурлинский, Змеиногорский, Смоленский, Советский, Шипуновский, Шелаболихинский районы – по 3 заболевших, Алейский, Алтайский районы – по 2 заболевших, Баевский, Косихинский, Рубцовский, Табунский районы – по 1 заболевшему.

Данные на 23.00 18 октября 2020 (фото: https://yandex.ru/covid19/stat)

Таким образом, общее число инфицированных уже приближается к 16,5 тысячам, из них 1207 детей. А вот выздоровели уже 14 тысяч человек. На сегодняшний день продолжают лечение 1 783 человека – у них тест подтвержден лабораторно. Пациенты находятся в ковидных госпиталях. 325 находятся в тяжелом состоянии, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 128.

Вместе с тем, 1878 пациентов, у которых рентгенологически была подтверждена вирусная пневмония, сходная с COVID-19, также находятся в госпиталях, 221 человек остаются там по иным причинам, и еще почти тысяча человек получают лечение дома.

Данные на 23.00 18 октября 2020 (фото: оперштаб АК)

Умерли за все время наблюдения 645 человек. Чуть меньше половины из них непосредственно от коронавирусной инфекции, остальные – по иным причинам. На экспертизе находятся четыре случая.