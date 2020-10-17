Алтайскому оперштабу задали вопросы про нехватку лекарств, об очередях в больницах и проблемах с тестами на ковид

Многим пациентам с симптомами ковида, если заболевание протекает не в самой тяжелой форме, просто не делают тесты. Фото: Олег УКЛАДОВ

Участникам оперативного штаба по коронавирусу в Алтайском крае задали вопросы жителей из социальных сетей, журналистов про нехватку лекарств, об очередях в больницах и проблемах с тестами на ковид.

Про лекарства

Заболеваемость коронавирусом наложилась на сезонный подъем ОРВИ, все это привело к тому, что люди начали сметать с прилавков лекарства. Сейчас региональный минздрав пытается договориться о поставке медикаментов в регион.

- Алтайский край уже обратился к производителям и поставщикам медпрепаратов, а также готовит письма в федеральные Минпром и Минздрав с просьбой помочь наладить поставки необходимых лекарств в Алтайский край, - сообщили на заседании оперштаба.

Про госпитализацию

Одни из самых часто задаваемых вопросов – про госпитализацию. Попасть в больницу не так-то и просто. В качестве ответа была озвучена статистика:

- Министр здравоохранения Дмитрий Попов рассказал, что в настоящее время в Алтайском крае работают 22 ковидных госпиталя, в которых развернуто 4133 койки. Причем 2137 коек обеспечены подачей кислорода, задействованы 117 аппаратов ИВЛ, в целом могут быть задействованы еще 328 аппаратов ИВЛ, - приводится ответ на официальном сайте региона.

Про тесты на ковид

Многим пациентам с симптомами ковида, если заболевание протекает не в самой тяжелой форме, просто не делают тесты. А другим, как сообщает сайт региона, приходится «ожидать» тестирования на ковид.

- Главный санитарный врач Алтайского края Ирина Пащенко отметила, что в настоящее время в крае на полную мощность загружены все лаборатории, в том числе частные, где возможно выполнение подобных исследований. Количество тестирований выросло до 5-6 тысяч в сутки (против 2-3 тысяч летом), что превышает среднероссийский показатель. Тем не менее мощности лабораторных исследований планируется нарастить, - сообщают чиновники.

Про колл-центры

Почему сложно дозвониться по телефонам кол-центров ряда барнаульских поликлиник?

- В настоящее время в 19 поликлиниках Барнаула на звонки пациентов отвечают 80 операторов, за короткий срок их количество было увеличено почти вдвое, но и этого количества сегодня недостаточно. Специалисты ищут решения по увеличению емкости услуг связи в этом сегменте в кратчайшие сроки, - сказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Сейчас для проведения телефонных консультаций привлечены медицинские специалисты из различных учреждений, в том числе частных клиник, опытные врачи, которые в силу возраста находятся на самоизоляции, а также студенты медицинских учебных заведений.

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Вторая волна коронавируса в Алтайском крае совпала с сезонным подъемом ОРВИ. Это привело к коллапсу системы здравоохранения – огромные очереди в поликлиниках, беспорядочная скупка лекарств в аптеках и паника (далее)