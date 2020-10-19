В мэрии Барнаула намерены в ближайшее время избавить ЖК «Адмирал» от зловонья

Мэр проконтролировал ход работ. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В барнаульском ЖК «Адмирал» начался монтаж системы по очистке воздуха на канализационно-насосной станции. Ранее жильцы многоэтажек жаловались, что из-за вони они не могут выйти погулять во двор.

Ход работ оценил мэр Барнаула Вячеслав Франк, сообщает пресс-центр городской администрации.

- Если новая система зарекомендует себя хорошо в работе, а мы на это рассчитываем и сможем оценить эффект, не дожидаясь весны, есть перспектива использовать подобное оборудование на КНС-20 на Павловском тракте и в дальнейшем при проектировании новых станций в строящихся жилых кварталах. Главное решить проблему с неприятными запахами, сделать так, чтобы жителям было комфортно, – прокомментировал Франк.

В мэрии надеются, что новое оборудование избавит местных жителей от зловонья. За концентрацией воздуха и состоянием работы новой установки будут следить еженедельно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Барнаульцы пожаловались на лужи в новом сквере

Барнаульцы жалуются на большую лужу рядом с новым сквером на пересечении улиц Сергея Ускова и Взлетная. Территорию вроде и благоустраивают – подключают свет, высаживают деревья, но есть грязь, которая портит все впечатление от красивого сквера (подробнее)