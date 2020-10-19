Барнаульцы пожаловались на лужи в новом сквере

По словам жильцом, администрация Индустриального района заявила, что лужи там нет. Фото: скриншот с сайта Barnaul22x

Барнаульцы жалуются на большую лужу рядом с новым сквером на пересечении улиц Сергея Ускова и Взлетная. Территорию вроде и благоустраивают – подключают свет, высаживают деревья, но есть грязь, которая портит все впечатление от красивого сквера.

– Рядом со сквером образуется большая лужа. И все дорожки ведут, нет, не в Рим, прямо к ней . Администрация Индустриального района ответила: "Нет там лужи". Ну да, я с ведерком пришел и вылил, – рассказал местный житель в сообществе «Barnaul22».

Комментаторы под постом пошутили, что это не лужа, а "озерцо", часть благоустройства.

Тем временем, открытие запланировано уже на 20 октября. Жильцы района надеются, что хотя бы после зимы сквер приведут в порядок. Например, хорошим решением, по их мнению, будет посадить на этой территории красивый газон.

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