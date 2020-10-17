В Барнауле открыли проезд по отремонтированному участку улицы Попова

Отремонтированный участок улицы.

В субботу, 17 октября, с 6 часов утра возобновилось движение по улице Попова. Ранее участок от Власихинской до Трактовой был перекрыт из-за ремонта.

- Этот участок протяженностью свыше 3 км реконструировали в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги", - сообщается на официальном сайте администрации города Барнаула.

Накануне результаты работы подрядной организации принимали Губернатор Виктор Томенко, глава города Вячеслав Франк, министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев.

В ремонт участка на Попова вложили 569 млн рублей. Возможность реконструкции этой улицы обсуждалась много лет, но в связи с ограниченностью средств приступить к реализации не удавалось.

Дорога была расширена до трех полос в каждом направлении, построена новая ливневка, переложены трамвайные пути, по новому установлены сети наружного освещения.