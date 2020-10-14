Житель Алтайского края засунул знакомого в багажник и ударил топором

Суд приговорил мужчину к 6 годам 4 месяцам лишения свободы Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя Славгорода признали виновным в покушении на убийство знакомого. Мужчина сначала вывез приятеля из города в багажнике, а потом несколько раз ударил топором, пишет краевой Следком.

Следствие и суд установили, что в мае 2019 года в одном из частных домов в Славгороде поссорились и подрались пьяные мужчины. Осужденный несколько раз ударил знакомого, а потом поместил его в багажник автомобиля и вывез на территорию садоводческого общества. Там он взял топор и не менее трех раз ударил в область шеи приятеля. Здоровью мужчине был причинен вред средней тяжести.

– Кроме того, осужденный, будучи лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение имущества, в апреле 2019 года совершил аналогичное преступление в одном из магазинов города, – отмечают в ведомстве.

Мужчина признал свою вину, но это не помогло избежать уголовной ответственности. Суд приговорил его к 6 годам 4 месяцам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

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