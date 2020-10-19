В Алтайском крае люди стали на 15% чаще болеть ОРВИ

Становится все больше заболевших среди взрослого населения. Фото: Олег УКЛАДОВ

Заболеваемость ОРВИ в Алтайском крае на неделе с 5 октября по 11 октября выросла на 15% по сравнению с предыдущей неделей. Такие данные предоставляет краевое управление Роспотребнадзора.

Всего за неделю зафиксировано 26,2 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Чаще стали болеть школьники 7-14 и взрослые. При этом заболевания гриппом на территории Алтайского края не зафиксировано.

В ведомстве отметили, что в край уже поступило 82% от заявленного количества противогриппозной вакцины «Совигрипп» для взрослых и 86% детской вакцины «Совигрипп». По данным на 9 октября, в крае привито 6328 человек, что пока что недостаточно для создания коллективного иммунитета.

- Коллективный иммунитет дает дополнительную степень защиты привитым и снижает вероятность заболевания непривитых членов коллектива, – напоминают в Роспотребнадзоре.

Вакцинация против гриппа показана всем жителям, начиная с шестимесячного возраста при отсутствии противопоказаний.

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