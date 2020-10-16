Есть три варианта развития событий: инфекционист рассказал, убьют ли «корону» холода

Вторая волна коронавируса в Алтайском крае. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вторая волна коронавируса в Алтайском крае совпала с сезонным подъемом ОРВИ. Это привело к коллапсу системы здравоохранения – огромные очереди в поликлиниках, беспорядочная скупка лекарств в аптеках и паника. Во время первой волны все надеялись, что вирус загнется от летней жары. Сейчас главный вопрос – убьют ли «корону» холода.

Вторая волна коронавируса в Алтайском крае. Фото: Олег УКЛАДОВ

- Мы проживаем это время с новой коронавирусной инфекцией впервые, поэтому достоверно сказать нельзя, можно лишь предполагать, как скажется похолодание на распространении коронавируса. Есть три варианта развития событий: заболеваемость ковидом может наложиться на заболеваемость гриппом, кроме того, есть предположение, что ковид может вытеснить грипп и, наконец, грипп потеснит коронавирус. Ниша одна, как в ней распределятся заболевания – судить сейчас сложно, - рассказал главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко.

Поведение коронавируса будет понятно через год-полтора, когда инфекция пройдет весь сезонный цикл. В любом случае на следующий год ковид будет уже не таким агрессивным – появится прослойка людей с иммунитетом. Сейчас, по приблизительным оценкам, его имеют около 25-30 процентов людей.

Вторая волна коронавируса в Алтайском крае. Фото: Олег УКЛАДОВ

Кроме того, должна помочь иммунизация. Сейчас в Алтайском крае прививки поставили чуть больше 40 человек, в октябре-ноябре привезут еще около 2 тыс. доз вакцины. Как сейчас себя чувствуют получившие их медики?

- Насколько я знаю, они перенесли их неплохо. Каких-то острых проявлений в первую неделю не было. Даже напрашивается некоторая аналогия того, что происходит после прививки от гриппа: редко наблюдается легкая слабость, недомогание в первые дни после прививки возможна легкая слабость в первую неделю, кто-то вообще без симптомов перенес. Эффективность прививки можно будет оценить чуть позднее после выявления антител, - рассказал специалист.

Вторая волна коронавируса в Алтайском крае. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сейчас в сутки, по официальной статистике, выявляется чуть меньше 200 человек с ковидом. Когда же заболеваемость начнет падать? По словам Валерия Шевченко, есть вероятность, что коронавирус повторит сценарий развития сезонного ОРВИ.

- Традиционно осенний сезонный период подъема заболеваемости ОРВИ длится около полутора месяца. Соответственно – две-три недели подъем, потом стабилизация, и пару недель на снижение. Предположительно, спад начнется в начале ноября, - рассказал Валерий Шевченко.

Вторая волна коронавируса в Алтайском крае. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вторая волна коронавируса в Алтайском крае. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вторая волна коронавируса в Алтайском крае. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вторая волна коронавируса в Алтайском крае. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вторая волна коронавируса в Алтайском крае. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вторая волна коронавируса в Алтайском крае. Фото: Олег УКЛАДОВ