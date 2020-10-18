Два человека погибли в аварии на алтайской трассе

Водитель и пассажирка скончались на месте происшествия Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром в воскресенье, 18 октября, в Смоленском районе Алтайского края произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека.

Как сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по региону, авария произошла на 43 километре дороги «Бийск-Белокуриха», вблизи села Точильного.

- 62-летний водитель за рулем автомобиля ВАЗ 2106 ехал со стороны города Белокурихи в направлении города Бийска. Он не учел дорожные условия, не справился с управлением, допустил съезд с дороги в левый кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства, - докладывают в ведомстве.

На место аварии незамедлительно отправились сотрудники Госавтоинспекции. Они установили, что в результате опрокидывания водитель и женщина-пассажир, находящаяся на переднем сиденье, скончались от полученных травм. Личность погибшей еще устанавливается.

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